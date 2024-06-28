Ерохина Марфа Прокофьева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохина Марфа Прокофьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 917
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 61
- Двор / Семья
- 54
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь [1]
- Причина выбытия
- вышла замуж
- Год убытия
- 1856
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 59
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 54
01 | Ерохин Прокофий Петров: 41 / 48 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Дарья Васильева: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Пелагея Прокофьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохина Марфа Прокофьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ерохина Марья Прокофьева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ерохин Терентий Прокофьев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ерохин Стефан Михайлов: 30 / 37 | государственный крестьянин - племянник [1]
08 | Ерохина Марья Павлова: - / - | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Ерохина Марья Денисова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [7]
10 | Ерохин Захар Стефанов: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [7]
11 | Ерохин Яков Стефанов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [7]
12 | Ерохин Василий Стефанов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [7]
13 | Ерохина Аксинья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - сестра [7]
14 | Ерохина Екатерина Михайлова: - / 20 | государственная крестьянка - сестра [7]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
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