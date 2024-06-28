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Ерохин Трофим Терентьев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохин Трофим Терентьев
Пол
муж
Номер записи
911
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
60
Двор / Семья
53
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын [3]
Причина поступления
новорожденный
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 59
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 53
01 | Ерохин Василий Корнеев: 57 / 64 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Акулина Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохин Терентий Васильев: 29 / 36 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Ерохина Надежда Семенова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Ерохина Екатерина Терентьева: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Ерохина Федосья Терентьева: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [3]
07 | Ерохина Феона Терентьева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [3]
08 | Ерохин Сергей Терентьев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [3]
09 | Ерохин Иван Терентьев: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [3]
10 | Ерохин Трофим Терентьев: - / 1 | государственный крестьянин - сын [3]
11 | Ерохин Прохор Васильев: 16,5 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Ерохина Авдотья Павлова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [11]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.

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