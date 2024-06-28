Ерохина Акулина Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохина Акулина Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 903
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 60
- Двор / Семья
- 53
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1853
- Год смерти
- 1853
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 59
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 53
01 | Ерохин Василий Корнеев: 57 / 64 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Акулина Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохин Терентий Васильев: 29 / 36 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Ерохина Надежда Семенова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Ерохина Екатерина Терентьева: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Ерохина Федосья Терентьева: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [3]
07 | Ерохина Феона Терентьева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [3]
08 | Ерохин Сергей Терентьев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [3]
09 | Ерохин Иван Терентьев: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [3]
10 | Ерохин Трофим Терентьев: - / 1 | государственный крестьянин - сын [3]
11 | Ерохин Прохор Васильев: 16,5 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Ерохина Авдотья Павлова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [11]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата смерти
- Вычислено 1853 ст.
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