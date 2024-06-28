Ерохина Елена Казьмина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохина Елена Казьмина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 899
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 59
- Двор / Семья
- 52
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- жена [11]
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 59
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 52
01 | Ерохин Семен Никитин: 57 / 64 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Ефросинья Андреева: - / 65 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Агрипина Семенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохин Кондрат Семенов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Ерохина Авдотья Кондратова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Ерохина Пелагея Кондратова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Ерохина Татьяна Кондратова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [4]
08 | Ерохина Агафья Кондратова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [4]
09 | Ерохина Прасковья Кондратова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [4]
10 | Ерохин Григорий Кондратов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [4]
11 | Ерохин Иван Семенов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Ерохина Елена Казьмина: - / 32 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Ерохина Прасковья Иванова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Ерохина Агрипина Иванова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [11]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
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