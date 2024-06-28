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Ерохина Прасковья Кондратова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохина Прасковья Кондратова
Пол
жен
Номер записи
896
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
59
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь [4]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 58
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 52
01 | Ерохин Семен Никитин: 57 / 64 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Ефросинья Андреева: - / 65 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Агрипина Семенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохин Кондрат Семенов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Ерохина Авдотья Кондратова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Ерохина Пелагея Кондратова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Ерохина Татьяна Кондратова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [4]
08 | Ерохина Агафья Кондратова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [4]
09 | Ерохина Прасковья Кондратова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [4]
10 | Ерохин Григорий Кондратов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [4]
11 | Ерохин Иван Семенов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Ерохина Елена Казьмина: - / 32 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Ерохина Прасковья Иванова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Ерохина Агрипина Иванова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [11]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1853 ст.
Место рождения
д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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