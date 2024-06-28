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Дробышов Михайла

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Дробышов Михайла
Пол
муж
Номер записи
886
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
58
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
двоюродный брат [1]
Возраст по прошлой РС
44
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 58
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 51
01 | Дробышов Трофим Иванов: 48 / 55 | государственный крестьянин - глава
02 | Дробышова Акулина Савельева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Дробышова Евгения Трофимова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Дробышов Терентий Трофимов: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Дробышова Анна Матвеева: - / 65 | государственная крестьянка - тетка [1]
06 | Дробышова Домна: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
07 | Дробышов Михайла: 44 / 51 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
08 | Дробышова Агрипина Логвинова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [7]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.

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