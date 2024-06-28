Дробышова Евгения Трофимова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Дробышова Евгения Трофимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 882
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 58
- Двор / Семья
- 51
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь [1]
- Причина выбытия
- вышла замуж
- Год убытия
- 1857
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 58
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 51
01 | Дробышов Трофим Иванов: 48 / 55 | государственный крестьянин - глава
02 | Дробышова Акулина Савельева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Дробышова Евгения Трофимова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Дробышов Терентий Трофимов: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Дробышова Анна Матвеева: - / 65 | государственная крестьянка - тетка [1]
06 | Дробышова Домна: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
07 | Дробышов Михайла: 44 / 51 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
08 | Дробышова Агрипина Логвинова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [7]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.