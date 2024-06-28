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Дробышова Акулина Савельева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Дробышова Акулина Савельева
Пол
жен
Номер записи
881
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
58
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1857
Год смерти
1857
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 58
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 51
01 | Дробышов Трофим Иванов: 48 / 55 | государственный крестьянин - глава
02 | Дробышова Акулина Савельева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Дробышова Евгения Трофимова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Дробышов Терентий Трофимов: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Дробышова Анна Матвеева: - / 65 | государственная крестьянка - тетка [1]
06 | Дробышова Домна: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
07 | Дробышов Михайла: 44 / 51 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
08 | Дробышова Агрипина Логвинова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [7]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата смерти
Вычислено 1857 ст.

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