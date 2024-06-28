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Найденова Анна Павлова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Найденова Анна Павлова
Пол
жен
Номер записи
879
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
57
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
падчерица [10]
Причина выбытия
в безвестной отлучке
Год убытия
1847
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 57
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 50
01 | Найденов Егор Иванов: 44 / 51 | государственный крестьянин - глава
02 | Найденова Анна Васильева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Найденова Арина Егорова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Найденова Агафья Егорова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Найденов Михайла Егоров: 20 / - | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Найденов Григорий Егоров: 18 / 25 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Найденова Феона Иванова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Найденов Стефан Егоров: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Найденов Аким Егоров: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Найденов Петр Иванов: 39 / - | государственный крестьянин - брат [1]
11 | Найденова Евдокия Михайлова: - / - | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Найденова Матрена Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Найденова Анна Павлова: - / - | государственная крестьянка - падчерица [10]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина

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