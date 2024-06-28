Найденова Анна Васильева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Найденова Анна Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 868
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 57
- Двор / Семья
- 50
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 57
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 50
01 | Найденов Егор Иванов: 44 / 51 | государственный крестьянин - глава
02 | Найденова Анна Васильева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Найденова Арина Егорова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Найденова Агафья Егорова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Найденов Михайла Егоров: 20 / - | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Найденов Григорий Егоров: 18 / 25 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Найденова Феона Иванова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Найденов Стефан Егоров: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Найденов Аким Егоров: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Найденов Петр Иванов: 39 / - | государственный крестьянин - брат [1]
11 | Найденова Евдокия Михайлова: - / - | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Найденова Матрена Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Найденова Анна Павлова: - / - | государственная крестьянка - падчерица [10]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1811 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.