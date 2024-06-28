Кубаев Афанасий Матвеев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Кубаев Афанасий Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 863
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 56
- Двор / Семья
- 49
- Номер в семье/дворе
- 19
- Родственная связь
- племянник [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 57
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 49
01 | Кубаев Митрофан Лазарев: 51 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Кубаева Марина Кирилова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кубаева Прасковья Митрофанова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Кубаев Василий Митрофанов: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Кубаев Яков Митрофанов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Кубаев Лукьян Митрофанов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Кубаев Дмитрий Матвеев: 32 / 39 | государственный крестьянин - племянник [1]
08 | Кубаева Пелагея Иванова: - / - | государственная крестьянка - бабка [7]
09 | Кубаева Наталья Сергеева: - / - | государственная крестьянка - мать [7]
10 | Кубаева Екатерина Матвеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [9]
11 | Кубаева Алимпиада Макарова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [7]
12 | Кубаева Лукерья Дмитриева: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [7]
13 | Кубаева Марья Дмитриева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [7]
14 | Кубаев Григорий Дмитриев: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [7]
15 | Кубаева Агафья Григорьева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Кубаев Василий Дмитриев: 11 / 18 | государственный крестьянин - сын [7]
17 | Кубаев Семен Дмитриев: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [7]
18 | Кубаев Иван Дмитриев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [7]
19 | Кубаев Афанасий Матвеев: 28 / 35 | государственный крестьянин - племянник [1]
20 | Кубаева Наталья Егорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [19]
21 | Кубаева Марфа Афанасьева: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [19]
22 | Кубаев Павел Афанасьев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [19]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1823 ст.
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