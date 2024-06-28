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Кубаева Пелагея Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Кубаева Пелагея Иванова
Пол
жен
Номер записи
852
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
56
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
бабка [7]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1854
Год смерти
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 56
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 49
01 | Кубаев Митрофан Лазарев: 51 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Кубаева Марина Кирилова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кубаева Прасковья Митрофанова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Кубаев Василий Митрофанов: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Кубаев Яков Митрофанов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Кубаев Лукьян Митрофанов: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Кубаев Дмитрий Матвеев: 32 / 39 | государственный крестьянин - племянник [1]
08 | Кубаева Пелагея Иванова: - / - | государственная крестьянка - бабка [7]
09 | Кубаева Наталья Сергеева: - / - | государственная крестьянка - мать [7]
10 | Кубаева Екатерина Матвеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [9]
11 | Кубаева Алимпиада Макарова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [7]
12 | Кубаева Лукерья Дмитриева: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [7]
13 | Кубаева Марья Дмитриева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [7]
14 | Кубаев Григорий Дмитриев: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [7]
15 | Кубаева Агафья Григорьева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Кубаев Василий Дмитриев: 11 / 18 | государственный крестьянин - сын [7]
17 | Кубаев Семен Дмитриев: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [7]
18 | Кубаев Иван Дмитриев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [7]
19 | Кубаев Афанасий Матвеев: 28 / 35 | государственный крестьянин - племянник [1]
20 | Кубаева Наталья Егорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [19]
21 | Кубаева Марфа Афанасьева: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [19]
22 | Кубаев Павел Афанасьев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [19]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата смерти
Вычислено 1854 ст.

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