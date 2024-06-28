Широков Захар Петров
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Широков Захар Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 839
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 53
- Двор / Семья
- 48
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 55
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 48
01 | Широков Захар Петров: 31 / 38 | государственный крестьянин - глава
02 | Широкова Анисья Федорова: - / 68 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Широкова Марья Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Широкова Феодора Ефимова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
05 | Широкова Екатерина Захарова: - / 13,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Широков Григорий Петров: 27 / 34 | государственный крестьянин - племянник [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1820 ст.
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