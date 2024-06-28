Ерохин Иван Демьянов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохин Иван Демьянов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 838
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 52
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын [9]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 55
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 47
01 | Ерохин Иосиф Савостьянов: 55 / 62 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Наталья Фандеева: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Агафья Иосифова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохин Яков Иосифов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Ерохина Авдотья Андреева: - / 34 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Ерохина Матрена Яковлева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Ерохина Марья Яковлева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [4]
08 | Ерохин Иван Яковлев: 0,5 / 8 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Ерохин Демьян Иосифов: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Ерохина Аксинья Максимова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Ерохин Федор Демьянов: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [9]
12 | Ерохин Сергей Демьянов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [9]
13 | Ерохин Иван Демьянов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1856 ст.
- Место рождения
- д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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