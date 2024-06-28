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Ерохин Федор Демьянов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохин Федор Демьянов
Пол
муж
Номер записи
836
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
52
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын [9]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 55
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 47
01 | Ерохин Иосиф Савостьянов: 55 / 62 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Наталья Фандеева: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Агафья Иосифова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохин Яков Иосифов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Ерохина Авдотья Андреева: - / 34 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Ерохина Матрена Яковлева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Ерохина Марья Яковлева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [4]
08 | Ерохин Иван Яковлев: 0,5 / 8 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Ерохин Демьян Иосифов: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Ерохина Аксинья Максимова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Ерохин Федор Демьянов: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [9]
12 | Ерохин Сергей Демьянов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [9]
13 | Ерохин Иван Демьянов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [9]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1850 ст.

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