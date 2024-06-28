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Салодилов Иван Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Салодилов Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
821
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
51
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
сын [5]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 54
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 46
01 | Салодилов Кирила Егоров: 46 / 53 | государственный крестьянин - глава
02 | Салодилова Аксинья Игнатова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Салодилова Елена Иванова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Салодилова Стефанида Кирилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Салодилов Федор Егоров: 41 / - | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Салодилова Елизавета Яковлева: - / 45 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Салодилова Акулина Федорова: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Салодилова Дарья Федорова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [5]
09 | Салодилова Елена Федорова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Салодилов Яков Федоров: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [5]
11 | Салодилов Гаврила Федоров: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [5]
12 | Салодилов Иван Федоров: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [5]
13 | Салодилов Стефан Егоров: 28 / 35 | государственный крестьянин - брат [1]
14 | Салодилова Пелагея Яковлева: - / 36 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Салодилов Иван Стефанов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [13]
16 | Салодилов Михайла Стефанов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [13]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1843 ст.

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