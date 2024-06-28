Салодилова Акулина Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Салодилова Акулина Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 816
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 51
- Двор / Семья
- 46
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь [5]
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 54
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 46
01 | Салодилов Кирила Егоров: 46 / 53 | государственный крестьянин - глава
02 | Салодилова Аксинья Игнатова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Салодилова Елена Иванова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Салодилова Стефанида Кирилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Салодилов Федор Егоров: 41 / - | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Салодилова Елизавета Яковлева: - / 45 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Салодилова Акулина Федорова: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Салодилова Дарья Федорова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [5]
09 | Салодилова Елена Федорова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Салодилов Яков Федоров: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [5]
11 | Салодилов Гаврила Федоров: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [5]
12 | Салодилов Иван Федоров: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [5]
13 | Салодилов Стефан Егоров: 28 / 35 | государственный крестьянин - брат [1]
14 | Салодилова Пелагея Яковлева: - / 36 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Салодилов Иван Стефанов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [13]
16 | Салодилов Михайла Стефанов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [13]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1845 ст.
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