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Шелаев Максим Кононов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Шелаев Максим Кононов
Пол
муж
Номер записи
803
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
50
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
17
Родственная связь
племянник [1]
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 53
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 45
01 | Шелаев Петр Максимов: 50 / 57 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Авдотья Николаева: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаев Филип Петров: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Шелаева Прасковья Иванова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Шелаева Анисья Филипова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Шелаева Авдотья Филипова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [3]
07 | Шелаев Емельян Филипов: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Шелаев Дмитрий Филипов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [3]
09 | Шелаев Афанасий Филипов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [3]
10 | Шелаев Елизар Петров: 15 и 7 нед. / 22 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Шелаева Устинья Иванова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Шелаева Домна Елизарова: - / 1 мес. | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Шелаев Семен Петров: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
14 | Шелаева Пелагея Васильева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Шелаев Корней Петров: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
16 | Шелаев Иван Петров: 4,5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
17 | Шелаев Максим Кононов: 29 / 36 | государственный крестьянин - племянник [1]
18 | Шелаева Аксинья Архипова: - / - | государственная крестьянка - мать [17]
19 | Шелаева Лукерья Кирилова: - / - | государственная крестьянка - жена [17]
20 | Шелаева Прасковья Сафонова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [17]
21 | Шелаева Аксинья Максимова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [17]
22 | Шелаева Февронья Максимова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [17]
23 | Шелаева Дарья Максимова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [17]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.

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