Шелаева Пелагея Васильева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Шелаева Пелагея Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 800
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 50
- Двор / Семья
- 45
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- жена [13]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 53
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 45
01 | Шелаев Петр Максимов: 50 / 57 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Авдотья Николаева: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаев Филип Петров: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Шелаева Прасковья Иванова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Шелаева Анисья Филипова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Шелаева Авдотья Филипова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [3]
07 | Шелаев Емельян Филипов: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Шелаев Дмитрий Филипов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [3]
09 | Шелаев Афанасий Филипов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [3]
10 | Шелаев Елизар Петров: 15 и 7 нед. / 22 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Шелаева Устинья Иванова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Шелаева Домна Елизарова: - / 1 мес. | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Шелаев Семен Петров: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
14 | Шелаева Пелагея Васильева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Шелаев Корней Петров: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [1]
16 | Шелаев Иван Петров: 4,5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
17 | Шелаев Максим Кононов: 29 / 36 | государственный крестьянин - племянник [1]
18 | Шелаева Аксинья Архипова: - / - | государственная крестьянка - мать [17]
19 | Шелаева Лукерья Кирилова: - / - | государственная крестьянка - жена [17]
20 | Шелаева Прасковья Сафонова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [17]
21 | Шелаева Аксинья Максимова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [17]
22 | Шелаева Февронья Максимова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [17]
23 | Шелаева Дарья Максимова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [17]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1838 ст.
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