Рощупкин Петр Сергеев
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Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Рощупкин Петр Сергеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 780
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 49
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- племянник [1]
- Возраст по прошлой РС
- 32
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 52
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 44
01 | Рощупкин Прокофий Тарасов: 53 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Рощупкина Домна Григорьева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Рощупкин Тихон Прокофьев: 16,5 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Рощупкина Степанида Кирилова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Рощупкина Марфа Тихонова: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Рощупкин Денис Тарасов: 40 / 47 | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Рощупкина Матрена Ефимова: - / 49 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Рощупкина Феона Денисова: - / - | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Рощупкина Марья Денисова: - / - | государственная крестьянка - дочь [6]
10 | Рощупкина Надежда Денисова: - / 18 | государственная крестьянка - дочь [6]
11 | Рощупкин Филип Денисов: 22 / 29 | государственный крестьянин - сын [6]
12 | Рощупкина Елизавета Никифорова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Рощупкин Петр Сергеев: 32 / 39 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Рощупкина Варвара Панкратова: - / - | государственная крестьянка - мать [13]
15 | Рощупкина Евдокия Федорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [13]
16 | Рощупкина Елизавета Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [13]
17 | Рощупкина Домна Петрова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [13]
18 | Рощупкина Марья Петрова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [13]
19 | Рощупкин Василий Петров: - / 1 | государственный крестьянин - сын [13]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1819 ст.
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