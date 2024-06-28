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Рощупкина Феона Денисова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Рощупкина Феона Денисова
Пол
жен
Номер записи
775
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
49
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь [6]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 51
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 44
01 | Рощупкин Прокофий Тарасов: 53 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Рощупкина Домна Григорьева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Рощупкин Тихон Прокофьев: 16,5 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Рощупкина Степанида Кирилова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Рощупкина Марфа Тихонова: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Рощупкин Денис Тарасов: 40 / 47 | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Рощупкина Матрена Ефимова: - / 49 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Рощупкина Феона Денисова: - / - | государственная крестьянка - дочь [6]
09 | Рощупкина Марья Денисова: - / - | государственная крестьянка - дочь [6]
10 | Рощупкина Надежда Денисова: - / 18 | государственная крестьянка - дочь [6]
11 | Рощупкин Филип Денисов: 22 / 29 | государственный крестьянин - сын [6]
12 | Рощупкина Елизавета Никифорова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Рощупкин Петр Сергеев: 32 / 39 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Рощупкина Варвара Панкратова: - / - | государственная крестьянка - мать [13]
15 | Рощупкина Евдокия Федорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [13]
16 | Рощупкина Елизавета Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [13]
17 | Рощупкина Домна Петрова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [13]
18 | Рощупкина Марья Петрова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [13]
19 | Рощупкин Василий Петров: - / 1 | государственный крестьянин - сын [13]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина

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