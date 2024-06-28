Карякин Свирид Григорьев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Карякин Свирид Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 765
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 48
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- сын [8]
- Причина поступления
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 51
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 43
01 | Карякин Конон Иванов: 53 / 60 | государственный крестьянин - глава
02 | Карякин Максим Кононов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Карякина Варвара Кононова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Карякина Татьяна Кононова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Карякина Марья Кононова: - / 18 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Карякин Петр Спиридонов: 38 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
07 | Карякина Лукерья Петрова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [6]
08 | Карякин Григорий Спиридонов: 23 / 30 | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Карякина Дарья Дмитриева: - / - | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Карякина Лукерья Никитина: - / 25 | государственная крестьянка - жена [8]
11 | Карякина Феодора Григорьева: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [8]
12 | Карякина Домна Григорьева: - / 7 и 2 мес. | государственная крестьянка - дочь [8]
13 | Карякин Давыд Григорьев: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [8]
14 | Карякин Свирид Григорьев: - / 1 | государственный крестьянин - сын [8]
15 | Карякина Наталья Спиридонова: - / - | государственная крестьянка - сестра [6]
16 | Карякин Владимир Степанов: 3 / 10 | государственный крестьянин - внук [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1857 ст.
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