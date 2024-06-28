Карякина Домна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарякина Домна Григорьева

Карякина Домна Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Карякина Домна Григорьева
Пол
жен
Номер записи
763
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
48
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
дочь [8]
Возраст по текущей РС
7 и 2 мес.
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 51
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 43
01 | Карякин Конон Иванов: 53 / 60 | государственный крестьянин - глава
02 | Карякин Максим Кононов: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Карякина Варвара Кононова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Карякина Татьяна Кононова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Карякина Марья Кононова: - / 18 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Карякин Петр Спиридонов: 38 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
07 | Карякина Лукерья Петрова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [6]
08 | Карякин Григорий Спиридонов: 23 / 30 | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Карякина Дарья Дмитриева: - / - | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Карякина Лукерья Никитина: - / 25 | государственная крестьянка - жена [8]
11 | Карякина Феодора Григорьева: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [8]
12 | Карякина Домна Григорьева: - / 7 и 2 мес. | государственная крестьянка - дочь [8]
13 | Карякин Давыд Григорьев: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [8]
14 | Карякин Свирид Григорьев: - / 1 | государственный крестьянин - сын [8]
15 | Карякина Наталья Спиридонова: - / - | государственная крестьянка - сестра [6]
16 | Карякин Владимир Степанов: 3 / 10 | государственный крестьянин - внук [1]
Дополнительная информация в записи
от 1-й жены
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1850 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close