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Карякин Иван Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Карякин Иван Михайлов
Пол
муж
Номер записи
745
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
47
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 50
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 42
01 | Карякин Михайла Яковлев: 52 / 59 | государственный крестьянин - глава
02 | Карякина Наталья Максимова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Карякина Степанида Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Карякин Павел Михайлов: 22 / 29 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Карякина Акулина Павлова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Карякина Анна Павлова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Карякин Андрей Павлов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Карякин Афанасий Павлов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Карякин Аким Павлов: - / 1 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Карякин Гаврила Михайлов: 19 / - | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Карякин Емельян Михайлов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Карякин Иван Михайлов: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [1]
13 | Карякин Павел Яковлев: 50 / 57 | государственный крестьянин - брат [1]
14 | Карякин Егор Павлов: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [13]
15 | Карякина Марина Михайлова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Карякина Февронья Егорова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [14]
17 | Карякин Андрей Егоров: - / 2 | государственный крестьянин - сын [14]
18 | Карякин Климент Павлов: 12 / - | государственный крестьянин - сын [13]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1850 ст.

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