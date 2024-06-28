Карякин Афанасий Павлов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Карякин Афанасий Павлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 741
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 47
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын [4]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 49
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 42
01 | Карякин Михайла Яковлев: 52 / 59 | государственный крестьянин - глава
02 | Карякина Наталья Максимова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Карякина Степанида Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Карякин Павел Михайлов: 22 / 29 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Карякина Акулина Павлова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Карякина Анна Павлова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Карякин Андрей Павлов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Карякин Афанасий Павлов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Карякин Аким Павлов: - / 1 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Карякин Гаврила Михайлов: 19 / - | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Карякин Емельян Михайлов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Карякин Иван Михайлов: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [1]
13 | Карякин Павел Яковлев: 50 / 57 | государственный крестьянин - брат [1]
14 | Карякин Егор Павлов: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [13]
15 | Карякина Марина Михайлова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Карякина Февронья Егорова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [14]
17 | Карякин Андрей Егоров: - / 2 | государственный крестьянин - сын [14]
18 | Карякин Климент Павлов: 12 / - | государственный крестьянин - сын [13]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1855 ст.
- Место рождения
- д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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