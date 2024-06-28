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Карякин Данила Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Карякин Данила Максимов
Пол
муж
Номер записи
733
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
46
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын [6]
Возраст по текущей РС
3,5
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 49
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 41
01 | Карякин Сергей Васильев: 50 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Карякин Алексей Сергеев: 28 / - | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Карякина Ефросинья Панфилова: - / - | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Карякин Никита Гаврилов: 45 / 52 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
05 | Карякина Марья Григорьева: - / 33 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Карякин Максим Прокофьев: 18 / 25 | государственный крестьянин - племянник [1]
07 | Карякина Екатерина Егорова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Карякин Данила Максимов: - / 3,5 | государственный крестьянин - сын [6]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1854 ст.
Место рождения
д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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