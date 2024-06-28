Карякина Ефросинья Панфилова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Карякина Ефросинья Панфилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 728
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 46
- Двор / Семья
- 41
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена [2]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1854
- Год смерти
- 1854
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 49
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 41
01 | Карякин Сергей Васильев: 50 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Карякин Алексей Сергеев: 28 / - | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Карякина Ефросинья Панфилова: - / - | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Карякин Никита Гаврилов: 45 / 52 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
05 | Карякина Марья Григорьева: - / 33 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Карякин Максим Прокофьев: 18 / 25 | государственный крестьянин - племянник [1]
07 | Карякина Екатерина Егорова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Карякин Данила Максимов: - / 3,5 | государственный крестьянин - сын [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата смерти
- Вычислено 1854 ст.
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