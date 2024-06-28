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Глебов Иван Константинов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Глебов Иван Константинов
Пол
муж
Номер записи
725
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
45
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
15
Родственная связь
сын [10]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1855
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 48
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 40
01 | Глебов Федор Поликарпов: 41 / 48 | государственный крестьянин - глава
02 | Глебова Марья Андреева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Глебова Елена Федорова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Глебова Анна Федорова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Глебова Харитина Федорова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Глебов Тихон Федоров: 11 / - | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Глебов Андрей Федоров: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Глебов Савелий Федоров: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Глебова Аксинья Лаврентьева: - / - | государственная крестьянка - тетка [1]
10 | Глебов Константин Поликарпов: 34 / 41 | государственный крестьянин - брат [1]
11 | Глебова Акулина Гуреева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Глебова Елена Константинова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Глебов Семен Константинов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [10]
14 | Глебов Андрей Константинов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [10]
15 | Глебов Иван Константинов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [10]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1855 ст.
Место рождения
д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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