Глебова Анна Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Глебова Анна Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 714
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 45
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 48
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 40
01 | Глебов Федор Поликарпов: 41 / 48 | государственный крестьянин - глава
02 | Глебова Марья Андреева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Глебова Елена Федорова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Глебова Анна Федорова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Глебова Харитина Федорова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Глебов Тихон Федоров: 11 / - | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Глебов Андрей Федоров: 6 / 13 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Глебов Савелий Федоров: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Глебова Аксинья Лаврентьева: - / - | государственная крестьянка - тетка [1]
10 | Глебов Константин Поликарпов: 34 / 41 | государственный крестьянин - брат [1]
11 | Глебова Акулина Гуреева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Глебова Елена Константинова: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Глебов Семен Константинов: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [10]
14 | Глебов Андрей Константинов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [10]
15 | Глебов Иван Константинов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [10]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1843 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.