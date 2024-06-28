Вереина Софья Леонова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Вереина Софья Леонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 705
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 43
- Двор / Семья
- 39
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь [1]
- Причина выбытия
- вышла замуж
- Год убытия
- 1851
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 47
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 39
01 | Вереин Леон Казьмин: 46 / 53 | государственный крестьянин - глава
02 | Вереина Марья Семенова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Вереина Софья Леонова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Вереин Игнат Леонов: 18 / 25 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Вереина Афимья Данилова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Вереин Василий Григорьев: 3 / 10 | государственный крестьянин - племянник [1]
07 | Вереина Анна Никифорова: - / - | государственная крестьянка - невестка [1]
08 | Вереина Дарья Иванова: - / - | государственная крестьянка - тетка [1]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
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