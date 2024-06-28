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Вереина Софья Леонова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Вереина Софья Леонова
Пол
жен
Номер записи
705
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
43
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь [1]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1851
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 47
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 39
01 | Вереин Леон Казьмин: 46 / 53 | государственный крестьянин - глава
02 | Вереина Марья Семенова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Вереина Софья Леонова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Вереин Игнат Леонов: 18 / 25 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Вереина Афимья Данилова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Вереин Василий Григорьев: 3 / 10 | государственный крестьянин - племянник [1]
07 | Вереина Анна Никифорова: - / - | государственная крестьянка - невестка [1]
08 | Вереина Дарья Иванова: - / - | государственная крестьянка - тетка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина

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