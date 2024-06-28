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Вереина Марья Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Вереина Марья Григорьева
Пол
жен
Номер записи
696
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
42
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 47
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 38
01 | Вереин Григорий Васильев: 32 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Вереина Февронья Григорьева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Вереина Авдотья Григорьева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Вереина Марья Григорьева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Вереин Михайла Григорьев: 1 / - | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Вереин Трофим Васильев: 28 / 35 | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Вереина Екатерина Константинова: - / 28 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Вереин Григорий Трофимов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [6]
09 | Вереин Максим Филипов: 18 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
10 | Вереина Авдотья Егорова: - / 18 | государственная крестьянка - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.
Место рождения
д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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