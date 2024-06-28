Вереина Авдотья Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Вереина Авдотья Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 695
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 42
- Двор / Семья
- 38
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 47
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 38
01 | Вереин Григорий Васильев: 32 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Вереина Февронья Григорьева: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Вереина Авдотья Григорьева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Вереина Марья Григорьева: - / 7 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Вереин Михайла Григорьев: 1 / - | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Вереин Трофим Васильев: 28 / 35 | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Вереина Екатерина Константинова: - / 28 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Вереин Григорий Трофимов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [6]
09 | Вереин Максим Филипов: 18 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
10 | Вереина Авдотья Егорова: - / 18 | государственная крестьянка - племянница [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
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