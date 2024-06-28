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Ерохин Яков Панфилов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохин Яков Панфилов
Пол
муж
Номер записи
681
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
41
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 46
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 37
01 | Ерохин Панфил Иванов: 48 / 55 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Матрена Фандеева: - / 50 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Лукерья Панфилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохин Яков Панфилов: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Ерохина Меланья Прокофьева: - / - | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Ерохин Лазарь Яковлев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Ерохин Стефан Яковлев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Ерохин Семен Яковлев: - / 7 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Ерохин Ефим Яковлев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Ерохин Василий Панфилов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Ерохина Дарья Герасимова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Ерохин Федор Васильев: - / 1 | государственный крестьянин - сын [10]
13 | Ерохин Михайла Панфилов: 21 / - | государственный крестьянин - сын [1]
14 | Ерохин Максим Панфилов: 15 и 15 нед. / 23 | государственный крестьянин - сын [1]
15 | Ерохина Матрена Иванова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [14]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1825 ст.

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