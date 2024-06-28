Ерохин Панфил Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохин Панфил Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 678
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 41
- Двор / Семья
- 37
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Возраст по текущей РС
- 55
- Год рождения вычисленный
- 1803
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 46
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 37
01 | Ерохин Панфил Иванов: 48 / 55 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Матрена Фандеева: - / 50 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Лукерья Панфилова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохин Яков Панфилов: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Ерохина Меланья Прокофьева: - / - | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Ерохин Лазарь Яковлев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Ерохин Стефан Яковлев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Ерохин Семен Яковлев: - / 7 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Ерохин Ефим Яковлев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Ерохин Василий Панфилов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Ерохина Дарья Герасимова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Ерохин Федор Васильев: - / 1 | государственный крестьянин - сын [10]
13 | Ерохин Михайла Панфилов: 21 / - | государственный крестьянин - сын [1]
14 | Ерохин Максим Панфилов: 15 и 15 нед. / 23 | государственный крестьянин - сын [1]
15 | Ерохина Матрена Иванова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [14]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1803 ст.
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