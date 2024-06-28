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Глебова Федосья Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Глебова Федосья Яковлева
Пол
жен
Номер записи
663
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
40
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь [3]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 45
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 36
01 | Глебов Анисим Афанасьев: 55 / 62 | государственный крестьянин - глава
02 | Глебова Елена Корнеева: - / 60 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Глебов Яков Анисимов: 34 / 41 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Глебова Варвара Федорова: - / - | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Глебова Федосья Яковлева: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Глебов Григорий Яковлев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Глебов Петр Яковлев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Глебов Ларион Яковлев: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [3]
09 | Глебов Лазарь Яковлев: - / 5 | государственный крестьянин - сын [3]
10 | Глебов Харлампий Анисимов: 30 / 37 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Глебова Агафья Григорьева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Глебов Петр Харлампиев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [10]
13 | Глебов Прокофий Харлампиев: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [10]
14 | Глебов Михайла Харлампиев: 3 мес. / - | государственный крестьянин - сын [10]
15 | Глебов Иван Харлампиев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [10]
16 | Глебов Сафон Анисимов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
17 | Глебова Елизавета Павлова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [16]
18 | Глебов Василий Сафонов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [16]
19 | Глебов Иван Сафонов: 1 / - | государственный крестьянин - сын [16]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1841 ст.

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