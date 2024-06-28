Глебов Анисим Афанасьев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Глебов Анисим Афанасьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 659
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 40
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 55
- Возраст по текущей РС
- 62
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 45
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 36
01 | Глебов Анисим Афанасьев: 55 / 62 | государственный крестьянин - глава
02 | Глебова Елена Корнеева: - / 60 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Глебов Яков Анисимов: 34 / 41 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Глебова Варвара Федорова: - / - | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Глебова Федосья Яковлева: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Глебов Григорий Яковлев: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Глебов Петр Яковлев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Глебов Ларион Яковлев: 1 / 8 | государственный крестьянин - сын [3]
09 | Глебов Лазарь Яковлев: - / 5 | государственный крестьянин - сын [3]
10 | Глебов Харлампий Анисимов: 30 / 37 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Глебова Агафья Григорьева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Глебов Петр Харлампиев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [10]
13 | Глебов Прокофий Харлампиев: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [10]
14 | Глебов Михайла Харлампиев: 3 мес. / - | государственный крестьянин - сын [10]
15 | Глебов Иван Харлампиев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [10]
16 | Глебов Сафон Анисимов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
17 | Глебова Елизавета Павлова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [16]
18 | Глебов Василий Сафонов: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [16]
19 | Глебов Иван Сафонов: 1 / - | государственный крестьянин - сын [16]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1796 ст.
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