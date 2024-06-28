Зубцов Дмитрий Прокофьев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Зубцов Дмитрий Прокофьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 650
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 39
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын [7]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 44
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 35
01 | Зубцов Петр Дмитриев: 62 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Зубцов Демьян Петров: 48 / 55 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Зубцова Акулина Иванова: - / 56 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Зубцова Наталья Демьянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Зубцова Федосья Демьянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Зубцова Авдотья Демьянова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [2]
07 | Зубцов Прокофий Демьянов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Зубцова Марфа Егорова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Зубцова Елена Прокофьева: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [7]
10 | Зубцов Дмитрий Прокофьев: - / 7 | государственный крестьянин - сын [7]
11 | Зубцова Пелагея Прокофьева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [7]
12 | Зубцова Татьяна Прокофьева: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [7]
13 | Зубцов Егор Демьянов: 18 / - | государственный крестьянин - сын [2]
14 | Зубцова Софья Стефанова: - / 27 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Зубцов Максим Егоров: - / 7 | государственный крестьянин - сын [13]
16 | Зубцов Егор Егоров: - / 2 | государственный крестьянин - сын [13]
17 | Зубцов Влас Петров: 42 / 49 | государственный крестьянин - сын [1]
18 | Зубцов Елена Елисеева: - / 52 | государственный крестьянин - жена [17]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1851 ст.
- Место рождения
- д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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