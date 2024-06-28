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Зубцова Федосья Демьянова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Зубцова Федосья Демьянова
Пол
жен
Номер записи
645
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
39
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь [2]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1857
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 44
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 35
01 | Зубцов Петр Дмитриев: 62 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Зубцов Демьян Петров: 48 / 55 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Зубцова Акулина Иванова: - / 56 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Зубцова Наталья Демьянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Зубцова Федосья Демьянова: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Зубцова Авдотья Демьянова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [2]
07 | Зубцов Прокофий Демьянов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Зубцова Марфа Егорова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Зубцова Елена Прокофьева: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [7]
10 | Зубцов Дмитрий Прокофьев: - / 7 | государственный крестьянин - сын [7]
11 | Зубцова Пелагея Прокофьева: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [7]
12 | Зубцова Татьяна Прокофьева: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [7]
13 | Зубцов Егор Демьянов: 18 / - | государственный крестьянин - сын [2]
14 | Зубцова Софья Стефанова: - / 27 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Зубцов Максим Егоров: - / 7 | государственный крестьянин - сын [13]
16 | Зубцов Егор Егоров: - / 2 | государственный крестьянин - сын [13]
17 | Зубцов Влас Петров: 42 / 49 | государственный крестьянин - сын [1]
18 | Зубцов Елена Елисеева: - / 52 | государственный крестьянин - жена [17]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина

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