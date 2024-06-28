Зубцов Андрей Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Зубцов Андрей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 637
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 38
- Двор / Семья
- 34
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 43
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 34
01 | Зубцов Иван Иванов: 19 / 26 | государственный крестьянин - глава
02 | Зубцова Настасья Егорова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Зубцова Марья Иванова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Зубцов Гаврила Иванов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Зубцов Андрей Иванов: 18 / 25 | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Зубцова Прасковья Андреева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Зубцова Марья Андреева: - / 3 мес. | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Зубцова Марья Фопентова: - / 15 | государственная крестьянка - племянница [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1833 ст.
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