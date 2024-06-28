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Зубцов Гаврила Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Зубцов Гаврила Иванов
Пол
муж
Номер записи
636
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
38
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 43
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 34
01 | Зубцов Иван Иванов: 19 / 26 | государственный крестьянин - глава
02 | Зубцова Настасья Егорова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Зубцова Марья Иванова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Зубцов Гаврила Иванов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Зубцов Андрей Иванов: 18 / 25 | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Зубцова Прасковья Андреева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Зубцова Марья Андреева: - / 3 мес. | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Зубцова Марья Фопентова: - / 15 | государственная крестьянка - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1854 ст.
Место рождения
д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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