Шелаев Алексей Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Шелаев Алексей Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 630
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 37
- Двор / Семья
- 33
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1854
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Год смерти
- 1854
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 43
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 33
01 | Шелаев Михайла Павлов: 49 / 56 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Федосья Константинова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаева Александра Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Шелаева Прасковья Михайлова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Шелаев Фрол Михайлов: 16 / 23 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Шелаева Екатерина Парфенова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Шелаева Улита Фролова: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Шелаев Стефан Михайлов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Шелаев Алексей Михайлов: 2 / - | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Шелаев Ефим Михайлов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Шелаева Федосья Тимофеева: - / 14 | государственная крестьянка - племянница [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1854 ст.
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