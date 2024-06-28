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Шелаева Екатерина Парфенова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Шелаева Екатерина Парфенова
Пол
жен
Номер записи
627
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
37
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена [5]
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 43
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 33
01 | Шелаев Михайла Павлов: 49 / 56 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Федосья Константинова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаева Александра Михайлова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Шелаева Прасковья Михайлова: - / 12 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Шелаев Фрол Михайлов: 16 / 23 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Шелаева Екатерина Парфенова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Шелаева Улита Фролова: - / 1 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Шелаев Стефан Михайлов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Шелаев Алексей Михайлов: 2 / - | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Шелаев Ефим Михайлов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Шелаева Федосья Тимофеева: - / 14 | государственная крестьянка - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1826 ст.

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