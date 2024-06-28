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Кузнецова Лукерья Прокофьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Кузнецова Лукерья Прокофьева
Пол
жен
Номер записи
620
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
35
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
14
Родственная связь
жена [13]
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 42
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 32
01 | Кузнецов Филип Егоров: 50 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Кузнецова Пелагея Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кузнецова Прасковья Филипова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Кузнецов Евдоким Филипов: 31 / 38 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Кузнецова Аксинья Васильева: - / 35 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Кузнецова Матрена Евдокимова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Кузнецова Марья Евдокимова: - / - | государственная крестьянка - дочь [4]
08 | Кузнецов Илья Евдокимов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Кузнецов Алексей Филипов: 19 / - | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Кузнецов Мирон Филипов: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Кузнецова Феона Алексеева: - / 24 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Кузнецов Лукьян Миронов: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [10]
13 | Кузнецов Кондрат Федоров: 39 / 46 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Кузнецова Лукерья Прокофьева: - / 54 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Кузнецов Аким Кондратов: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [13]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.

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