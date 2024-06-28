Кузнецова Пелагея Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Кузнецова Пелагея Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 608
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 35
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена [1]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1851
- Год смерти
- 1851
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 42
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 32
01 | Кузнецов Филип Егоров: 50 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Кузнецова Пелагея Иванова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кузнецова Прасковья Филипова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Кузнецов Евдоким Филипов: 31 / 38 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Кузнецова Аксинья Васильева: - / 35 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Кузнецова Матрена Евдокимова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Кузнецова Марья Евдокимова: - / - | государственная крестьянка - дочь [4]
08 | Кузнецов Илья Евдокимов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Кузнецов Алексей Филипов: 19 / - | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Кузнецов Мирон Филипов: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Кузнецова Феона Алексеева: - / 24 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Кузнецов Лукьян Миронов: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [10]
13 | Кузнецов Кондрат Федоров: 39 / 46 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Кузнецова Лукерья Прокофьева: - / 54 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Кузнецов Аким Кондратов: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [13]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата смерти
- Вычислено 1851 ст.
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