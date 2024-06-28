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Широков Демьян Логвинов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Широков Демьян Логвинов
Пол
муж
Номер записи
603
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
34
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
племянник [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 42
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 31
01 | Широков Иван Сергеев: 55 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Широкова Февронья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Широков Сергей Иванов: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Широкова Степанида Иванова: - / 29 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Широкова Аксинья Сергеева: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Широков Василий Иванов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Широкова Екатерина Петрова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Широков Спиридон Федосеев: 34 / 41 | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Широкова Прасковья Владимирова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Широкова Акулина Спиридонова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Широков Василий Спиридонов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [8]
12 | Широкова Елизавета Никитина: - / 20 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Широков Демьян Логвинов: 16 / 23 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Широкова Екатерина Яковлева: - / - | государственная крестьянка - мать [13]
15 | Широкова Хрестина Яковлева: - / 23 | государственная крестьянка - жена [13]
16 | Широкова Марья Демьянова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [13]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1835 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1834
Неизвестно
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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