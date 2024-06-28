Широкова Елизавета Никитина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Широкова Елизавета Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 602
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 34
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- жена [11]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 41
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 31
01 | Широков Иван Сергеев: 55 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Широкова Февронья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Широков Сергей Иванов: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Широкова Степанида Иванова: - / 29 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Широкова Аксинья Сергеева: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Широков Василий Иванов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Широкова Екатерина Петрова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Широков Спиридон Федосеев: 34 / 41 | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Широкова Прасковья Владимирова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Широкова Акулина Спиридонова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Широков Василий Спиридонов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [8]
12 | Широкова Елизавета Никитина: - / 20 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Широков Демьян Логвинов: 16 / 23 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Широкова Екатерина Яковлева: - / - | государственная крестьянка - мать [13]
15 | Широкова Хрестина Яковлева: - / 23 | государственная крестьянка - жена [13]
16 | Широкова Марья Демьянова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [13]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1838 ст.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1838
Неизвестно