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Широкова Прасковья Владимирова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Широкова Прасковья Владимирова
Пол
жен
Номер записи
599
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
34
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена [8]
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 41
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 31
01 | Широков Иван Сергеев: 55 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Широкова Февронья Михайлова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Широков Сергей Иванов: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Широкова Степанида Иванова: - / 29 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Широкова Аксинья Сергеева: - / 7,5 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Широков Василий Иванов: 12 / 19 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Широкова Екатерина Петрова: - / 20 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Широков Спиридон Федосеев: 34 / 41 | государственный крестьянин - племянник [1]
09 | Широкова Прасковья Владимирова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Широкова Акулина Спиридонова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Широков Василий Спиридонов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [8]
12 | Широкова Елизавета Никитина: - / 20 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Широков Демьян Логвинов: 16 / 23 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Широкова Екатерина Яковлева: - / - | государственная крестьянка - мать [13]
15 | Широкова Хрестина Яковлева: - / 23 | государственная крестьянка - жена [13]
16 | Широкова Марья Демьянова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [13]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1821 ст.

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Место рождения
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