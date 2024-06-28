Филипова Стефанида Матвеева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Филипова Стефанида Матвеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 589
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 33
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- мать [15]
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 41
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 30
01 | Филипов Архип Григорьев: 26 / 33 | государственный крестьянин - глава
02 | Филипова Прасковья Михайлова: - / 47 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Филипова Авдотья Васильева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Филипова Варвара Архипова: - / 7 и 4 мес. | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Филипов Афанасий Григорьев: 15,5 / - | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Филипова Прасковья Гаврилова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Филипова Пелагея Афанасьева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Филипов Петр Григорьев: 14 / 21 | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Филипова Пелагея Прокофьева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Филипов Яков Васильев: 11 / 18 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
11 | Филипов Петр Васильев: 7 / 14 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
12 | Филипова Екатерина Павлова: - / 42 | государственная крестьянка - мать [10]
13 | Филипова Февронья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Филипова Марья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [11]
15 | Филипов Демьян Николаев: 8 / 15 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
16 | Филипова Стефанида Матвеева: - / 49 | государственная крестьянка - мать [15]
17 | Филипова Татьяна Николаева: - / - | государственная крестьянка - дочь [16]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1809 ст.
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