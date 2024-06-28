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Филипова Прасковья Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Филипова Прасковья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
575
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
33
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать [1]
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 40
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 30
01 | Филипов Архип Григорьев: 26 / 33 | государственный крестьянин - глава
02 | Филипова Прасковья Михайлова: - / 47 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Филипова Авдотья Васильева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Филипова Варвара Архипова: - / 7 и 4 мес. | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Филипов Афанасий Григорьев: 15,5 / - | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Филипова Прасковья Гаврилова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Филипова Пелагея Афанасьева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Филипов Петр Григорьев: 14 / 21 | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Филипова Пелагея Прокофьева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Филипов Яков Васильев: 11 / 18 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
11 | Филипов Петр Васильев: 7 / 14 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
12 | Филипова Екатерина Павлова: - / 42 | государственная крестьянка - мать [10]
13 | Филипова Февронья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Филипова Марья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [11]
15 | Филипов Демьян Николаев: 8 / 15 | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
16 | Филипова Стефанида Матвеева: - / 49 | государственная крестьянка - мать [15]
17 | Филипова Татьяна Николаева: - / - | государственная крестьянка - дочь [16]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.

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