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Шальнев Андрей Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Шальнев Андрей Федоров
Пол
муж
Номер записи
573
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
32
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
29
Родственная связь
двоюродный племянник [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 40
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 29
01 | Шальнев Матвей Ларионов: 43 / 50 | государственный крестьянин - глава
02 | Шальнева Федосья Яковлева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шальнева Анна Матвеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Шальнева Агафья Матвеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Шальнев Семен Матвеев: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Шальнева Пелагея Федотьева: - / 32 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Шальнева Авдотья Семенова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Шальнева Анна Семенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
09 | Шальнева Прасковья Семенова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [5]
10 | Шальнев Никита Матвеев: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Шальнева Матрена Демьянова: - / 34 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Шальнева Февронья Никитина: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Шальнев Федот Матвеев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [1]
14 | Шальнева Авдотья Ильина: - / 24 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Шальнева Анна Федотова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [13]
16 | Шальнев Иван Федотов: - / 3 мес. | государственный крестьянин - сын [13]
17 | Шальнев Гордей Матвеев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
18 | Шальнев Василий Матвеев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
19 | Шальнев Влас Матвеев: 0,5 / - | государственный крестьянин - сын [1]
20 | Шальнев Петр Филипов: 42 / - | государственный крестьянин - двоюродный брат [1]
21 | Шальнева Анна Герасимова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [20]
22 | Шальнева Февронья Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [21]
23 | Шальнев Стефан Петров: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [20]
24 | Шальнева Марья Григорьева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [23]
25 | Шальнева Василиса Стефанова: - / - | государственная крестьянка - дочь [23]
26 | Шальнева Агафья Стефанова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [23]
27 | Шальнев Никанор Стефанов: 2 нед. / 7 | государственный крестьянин - сын [23]
28 | Шальнев Михайла Стефанов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [23]
29 | Шальнев Андрей Федоров: 8 / 15 | государственный крестьянин - двоюродный племянник [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1843 ст.

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